"خيرات" لحفظ النعمة تكشف عن حجم ما جمعته من "مهرجان الإبل"

عبر تنفيذ مبادرة "أدم نعمتك" وبالتركيز على توعية المشاركين بعدم الهدر

اختتمت جمعية خيرات لحفظ النعمة، مشاركتها للسنة الثالثة على التوالي في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عبر تنفيذ مبادرة "أدم نعمتك"؛ حيث تَرَكّزت المشاركة على توعية المشاركين بعدم الهدر وحفظ الطعام، وتوزيع الصالح منه للمستفيدين في الجمعية، وبرعاية الشريك الإعلامي "سبق".

واستطاعت "خيرات" خلال 45 يومًا من المهرجان، جمع فائض طعام المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز؛ حيث بلغ عدد المناسبات 1932 مناسبة، وعدد الذبائح 3849 من الغنم، وعدد القعدان 1601 من الابل؛ ليصبح إجمالي عدد الوجبات التي تم حفظها 438.14، وزعت لعدد المستفيدين من الأفراد بلغ 80.519 شخصًا، والمستفيدين من الأسر 23.238 أسرة.

كما خصت الجمعية صحيفة "سبق" بالشكر الجزيل على جهودها الإعلامية واهتمامها وتعاونها؛ متمنين لها دوام التوفيق والسداد ومزيدًا من الرقي والنجاح.

وتقدمت الجمعية بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى أعضاء مجلس إدارة نادي الإبل وجميع المشاركين في المهرجان، الذين أسهموا في نجاح هذا المهرجان الكبير.