رئيس مركز المحاني وعدد من الأعيان يشيدون بخدمات المستشفى العالم

خلال زيارة تفقدية بدعوة من "صحة الطائف"

زار رئيس مركز المحاني، حبيب العازمي، وأعيان ومشايخ المنطقة، وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين، مستشفى المحاني العام للوقوف على التجهيزات الطبية والإمكانيات المتوفرة.

وكان في استقبالهم مساعد مدير صحة الطائف العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي، ومدير المشاريع المهندس ماجد الحارثي، ومدير التجهيزات حامد الطلحي، ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي ومدير مستشفى المحاني سرحان رشيد الثعلي.

بدأ الحضور في جولة تعريفية لأقسام المستشفى المختلفة، في العيادات والمختبر والصيدلية والطوارئ وأقسام التنويم والعمليات والعناية، واستمعوا الى شرح مفصل عن الأجهزة المتاحة ومقارنتها بالموديلات القديمة ومعاينة محتويات كافة الأقسام بما حوته من أثاث مكتبي وأسرة تنويم وتجهيز طبي.

ثم استمع الحضور إلى كلمات من أهالي المنطقة اتسمت في غالبيتها حول تقديم الشكر لصحة الطائف، على ما تحقق من إنجاز وتشغيل كامل أقسام المستشفى تجريبياً.

من جهته، قال رئيس مركز المحاني حبيب العازمي: حضرنا للوقوف على تجهيزات المستشفى، رغم أننا مسؤولو المنطقة، نتابع بشكل دائم ومستمر جهود الإخوة، في الصحة، ولكن رغبتهم كانت دعوة الأهالي والأعيان للمشاهدة بأنفسهم.

وأضاف: استعرضنا جميعًا أقسام المستشفى المختلفة، ووجدنا ما يدعونا للفخر، وكافة الأهالي يثمنون للقيادة الرشيدة ولوزارة الصحة هذه النقلة الكبيرة للخدمات الصحية والمتمثلة فيما شاهدناه اليوم بمستشفى المحاني، الذي يوصف من الصحة بأنه نموذجي بين أقرانه من المستشفيات بسعة 50 سريرًا، ونحن نقول لهم إن ما شاهدناه اليوم يسر الخاطر ويسعد النفس ولكن تطلعاتنا للمزيد والأفضل بإذن الله.