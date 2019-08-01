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1018 متدرباً ومتدربة بـ"تعليم المخواة" ينهون 868 ساعة تدريبية

ضمن "التدريب الصيفي".. و"التعامل مع التقنية" في المقدمة

أنهى 1018 متدرباً ومتدربة، ظهر اليوم، فعاليات التدريب الصيفي بـ"تعليم المخواة" من خلال سبعة مراكز تدريبية.

وكان التدريب الصيفي قد انطلق في الرابع من ذي القعدة من العام الجاري التحق خلاله المتدربون والمتدربات بـ67 برنامجا تدريبياً منها 34 برنامجاً بقطاع البنات و33 برنامجاً بقطاع البنين.

وقال مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق: فترة العودة ستكون نقطة انطلاق أخرى نحو المزيد من الإعداد والتأهيل عبر التدريب؛ بهدف رفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية وصولاً إلى تجويد الأداء والمنتج التعليمي.

وثمّن حرص المتدربين وما أبدوه من رغبة صادقة في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن مجموع الأيام الفعلية للتدريب بلغ 217 يوماً تدريبياً واجتاز المتدربون ساعاتها التدريبية التي بلغت 868 ساعة.

وبحسب التقرير الختامي لفعاليات التدريب الذي أصدره قسم التدريب، فقد حظي البرنامج التدريبي "فن التعامل مع التقنية الحديثة" بأعلى نسبة إقبال من المتدربين بعد أن بلغ عدد الملتحقات بالبرنامج 42 متدربة.

وكان "تعليم المخواة" قبل بدء فعاليات التدريب الصيفي قد أعلن استهداف ألف متدرب ومتدربة ببرامج التدريب الصيفي، وبنهاية برامج اليوم يكون قد تجاوز النسبة المعلنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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1018 متدرباً ومتدربة بـ"تعليم المخواة" ينهون 868 ساعة تدريبية
سبق

أنهى 1018 متدرباً ومتدربة، ظهر اليوم، فعاليات التدريب الصيفي بـ"تعليم المخواة" من خلال سبعة مراكز تدريبية.

وكان التدريب الصيفي قد انطلق في الرابع من ذي القعدة من العام الجاري التحق خلاله المتدربون والمتدربات بـ67 برنامجا تدريبياً منها 34 برنامجاً بقطاع البنات و33 برنامجاً بقطاع البنين.

وقال مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق: فترة العودة ستكون نقطة انطلاق أخرى نحو المزيد من الإعداد والتأهيل عبر التدريب؛ بهدف رفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية وصولاً إلى تجويد الأداء والمنتج التعليمي.

وثمّن حرص المتدربين وما أبدوه من رغبة صادقة في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن مجموع الأيام الفعلية للتدريب بلغ 217 يوماً تدريبياً واجتاز المتدربون ساعاتها التدريبية التي بلغت 868 ساعة.

وبحسب التقرير الختامي لفعاليات التدريب الذي أصدره قسم التدريب، فقد حظي البرنامج التدريبي "فن التعامل مع التقنية الحديثة" بأعلى نسبة إقبال من المتدربين بعد أن بلغ عدد الملتحقات بالبرنامج 42 متدربة.

وكان "تعليم المخواة" قبل بدء فعاليات التدريب الصيفي قد أعلن استهداف ألف متدرب ومتدربة ببرامج التدريب الصيفي، وبنهاية برامج اليوم يكون قد تجاوز النسبة المعلنة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:37 PM

1018 متدرباً ومتدربة بـ"تعليم المخواة" ينهون 868 ساعة تدريبية

ضمن "التدريب الصيفي".. و"التعامل مع التقنية" في المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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أنهى 1018 متدرباً ومتدربة، ظهر اليوم، فعاليات التدريب الصيفي بـ"تعليم المخواة" من خلال سبعة مراكز تدريبية.

وكان التدريب الصيفي قد انطلق في الرابع من ذي القعدة من العام الجاري التحق خلاله المتدربون والمتدربات بـ67 برنامجا تدريبياً منها 34 برنامجاً بقطاع البنات و33 برنامجاً بقطاع البنين.

وقال مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق: فترة العودة ستكون نقطة انطلاق أخرى نحو المزيد من الإعداد والتأهيل عبر التدريب؛ بهدف رفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية وصولاً إلى تجويد الأداء والمنتج التعليمي.

وثمّن حرص المتدربين وما أبدوه من رغبة صادقة في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن مجموع الأيام الفعلية للتدريب بلغ 217 يوماً تدريبياً واجتاز المتدربون ساعاتها التدريبية التي بلغت 868 ساعة.

وبحسب التقرير الختامي لفعاليات التدريب الذي أصدره قسم التدريب، فقد حظي البرنامج التدريبي "فن التعامل مع التقنية الحديثة" بأعلى نسبة إقبال من المتدربين بعد أن بلغ عدد الملتحقات بالبرنامج 42 متدربة.

وكان "تعليم المخواة" قبل بدء فعاليات التدريب الصيفي قد أعلن استهداف ألف متدرب ومتدربة ببرامج التدريب الصيفي، وبنهاية برامج اليوم يكون قد تجاوز النسبة المعلنة.

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