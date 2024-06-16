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مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة

رئيس النادي الأهلي ينفي خبر التنحّي عن كرسي الرئاسة

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.


وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة
سبق

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.


وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
06:42 PM

مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة

رئيس النادي الأهلي ينفي خبر التنحّي عن كرسي الرئاسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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4,777

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.


وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".

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