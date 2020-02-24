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الخضراوي وأبو شليبي يتأهلان لدور الــ 16

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

انطلقت صباح اليوم منافسات التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان، واستطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب الكويتي إبراهيم الحسن بنتيجة 4-1 في أول مبارياته، وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب البحريني محمد عباس بنتيجة 4-1 ،كما استطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز أبو شليبي التغلب على لاعب المنتخب اليمني إبراهيم جبران بنتيجة 4-0 وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1 وبتلك النتيجة يتصدران ويتأهلان لدور الـ 16.

وتستكمل باقي منافسات المجموعات غداً الثلاثاء.

المنتخب السعودي لكرة الطاولة التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخضراوي وأبو شليبي يتأهلان لدور الــ 16
سبق

انطلقت صباح اليوم منافسات التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان، واستطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب الكويتي إبراهيم الحسن بنتيجة 4-1 في أول مبارياته، وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب البحريني محمد عباس بنتيجة 4-1 ،كما استطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز أبو شليبي التغلب على لاعب المنتخب اليمني إبراهيم جبران بنتيجة 4-0 وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1 وبتلك النتيجة يتصدران ويتأهلان لدور الـ 16.

وتستكمل باقي منافسات المجموعات غداً الثلاثاء.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:09 PM

الخضراوي وأبو شليبي يتأهلان لدور الــ 16

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت صباح اليوم منافسات التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان، واستطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب الكويتي إبراهيم الحسن بنتيجة 4-1 في أول مبارياته، وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب البحريني محمد عباس بنتيجة 4-1 ،كما استطاع لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز أبو شليبي التغلب على لاعب المنتخب اليمني إبراهيم جبران بنتيجة 4-0 وفي المباراة الثانية تغلب على لاعب المنتخب الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1 وبتلك النتيجة يتصدران ويتأهلان لدور الـ 16.

وتستكمل باقي منافسات المجموعات غداً الثلاثاء.

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