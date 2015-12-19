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فرع "الزراعة" بتبوك يطلق مهرجان الزيتون الأول.. بعد غدٍ الاثنين

يستمر 5 أيام ويشارك فيه أكثر من 20 عارضًا من مزارعي المنطقة

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بعد غدٍ الاثنين، الموافق 16 /05 / 1443هـ مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة من مزارعي الزيتون في المنطقة، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان يشارك فيها أكثر من 20 عارضًاً من مزارعي المنطقة، لعرض منتجاتهم من الزيتون والزيت والمنتجات التحويلية من الزيتون، مؤكدًا سعي فرع الوزارة لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن "الرويلي" الدعم اللا محدود من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين وتوجيهاته الدائمة بتقديم التسهيلات لهم، وتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه المهندس منصور المشيطي على دعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.

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فرع "الزراعة" بتبوك يطلق مهرجان الزيتون الأول.. بعد غدٍ الاثنين
سبق

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بعد غدٍ الاثنين، الموافق 16 /05 / 1443هـ مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة من مزارعي الزيتون في المنطقة، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان يشارك فيها أكثر من 20 عارضًاً من مزارعي المنطقة، لعرض منتجاتهم من الزيتون والزيت والمنتجات التحويلية من الزيتون، مؤكدًا سعي فرع الوزارة لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن "الرويلي" الدعم اللا محدود من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين وتوجيهاته الدائمة بتقديم التسهيلات لهم، وتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه المهندس منصور المشيطي على دعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:38 PM

فرع "الزراعة" بتبوك يطلق مهرجان الزيتون الأول.. بعد غدٍ الاثنين

يستمر 5 أيام ويشارك فيه أكثر من 20 عارضًا من مزارعي المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بعد غدٍ الاثنين، الموافق 16 /05 / 1443هـ مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة من مزارعي الزيتون في المنطقة، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان يشارك فيها أكثر من 20 عارضًاً من مزارعي المنطقة، لعرض منتجاتهم من الزيتون والزيت والمنتجات التحويلية من الزيتون، مؤكدًا سعي فرع الوزارة لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن "الرويلي" الدعم اللا محدود من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين وتوجيهاته الدائمة بتقديم التسهيلات لهم، وتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه المهندس منصور المشيطي على دعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.

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