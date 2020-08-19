مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"

استئناف صلاة الجمعة بتدابير مشددة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب

بثه التلفزيون اليوم (الأربعاء)، أن مصر ستلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "بي.سي.آر"، لدى وصولهم للبلاد

ابتداءً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وذكر "مدبولي" أن مصر ستسمح كذلك باستئناف صلاة الجمعة في المساجد ابتداءً من 28 أغسطس (آب)، لكن بتدابير مشددة للصحة والسلامة تصدرها وزارة الأوقاف.