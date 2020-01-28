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مع تزايد النشاط الاقتصادي.. مَطالب إعادة فتح "غرفة الليث" تعود للواجهة

للإشراف على الأسواق وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار

في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري، ولضبط الحركة التجارية بمحافظة الليث، وتوفير الفرص التجارية وتنظيمها، والحد من الغش التجاري ومكافحة التستر، ومتابعة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؛ طالَبَ رجال الأعمال بمحافظة الليث، بإعادة افتتاح فرع للغرفة التجارية الصناعية.

وجاءت هذه المطالب نظرًا لزيادة عدد المشتركين الذين يرغبون في افتتاح الفرع؛ بعدما سبّبه الإغلاق من توقف معاملاتهم واشتراكاتهم وتصديقاتهم، وتكبّدهم الخسائر وعناء السفر.

وأشار "التجار" إلى أن فتح فرع للغرفة التجارية؛ يقوم بخدمة قطاع الأعمال بالليث، ويدعم الحركة الاقتصادية فيها، والذي يأتي إيمانًا من الغرفة التجارية بدورها في هذا المجال.

وأكدوا أنهم يرغبون في افتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن؛ نظرًا لحاجتهم الماسة؛ متمنين النظر في مطالبهم المستمرة بصفة عاجلة؛ لافتين إلى أن الإشراف على الأسواق في المحافظة والمراكز التابعة لها، وحمايتها من الاستغلال والاحتكار، وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري، وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإصدار التراخيص وتنظيم المعارض والأسواق؛ يتطلب وجود فرع للتجارة بالمحافظة.

محافظة الليث الغرفة التجارية الصناعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع تزايد النشاط الاقتصادي.. مَطالب إعادة فتح "غرفة الليث" تعود للواجهة
سبق

في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري، ولضبط الحركة التجارية بمحافظة الليث، وتوفير الفرص التجارية وتنظيمها، والحد من الغش التجاري ومكافحة التستر، ومتابعة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؛ طالَبَ رجال الأعمال بمحافظة الليث، بإعادة افتتاح فرع للغرفة التجارية الصناعية.

وجاءت هذه المطالب نظرًا لزيادة عدد المشتركين الذين يرغبون في افتتاح الفرع؛ بعدما سبّبه الإغلاق من توقف معاملاتهم واشتراكاتهم وتصديقاتهم، وتكبّدهم الخسائر وعناء السفر.

وأشار "التجار" إلى أن فتح فرع للغرفة التجارية؛ يقوم بخدمة قطاع الأعمال بالليث، ويدعم الحركة الاقتصادية فيها، والذي يأتي إيمانًا من الغرفة التجارية بدورها في هذا المجال.

وأكدوا أنهم يرغبون في افتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن؛ نظرًا لحاجتهم الماسة؛ متمنين النظر في مطالبهم المستمرة بصفة عاجلة؛ لافتين إلى أن الإشراف على الأسواق في المحافظة والمراكز التابعة لها، وحمايتها من الاستغلال والاحتكار، وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري، وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإصدار التراخيص وتنظيم المعارض والأسواق؛ يتطلب وجود فرع للتجارة بالمحافظة.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:20 PM

مع تزايد النشاط الاقتصادي.. مَطالب إعادة فتح "غرفة الليث" تعود للواجهة

للإشراف على الأسواق وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري، ولضبط الحركة التجارية بمحافظة الليث، وتوفير الفرص التجارية وتنظيمها، والحد من الغش التجاري ومكافحة التستر، ومتابعة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؛ طالَبَ رجال الأعمال بمحافظة الليث، بإعادة افتتاح فرع للغرفة التجارية الصناعية.

وجاءت هذه المطالب نظرًا لزيادة عدد المشتركين الذين يرغبون في افتتاح الفرع؛ بعدما سبّبه الإغلاق من توقف معاملاتهم واشتراكاتهم وتصديقاتهم، وتكبّدهم الخسائر وعناء السفر.

وأشار "التجار" إلى أن فتح فرع للغرفة التجارية؛ يقوم بخدمة قطاع الأعمال بالليث، ويدعم الحركة الاقتصادية فيها، والذي يأتي إيمانًا من الغرفة التجارية بدورها في هذا المجال.

وأكدوا أنهم يرغبون في افتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن؛ نظرًا لحاجتهم الماسة؛ متمنين النظر في مطالبهم المستمرة بصفة عاجلة؛ لافتين إلى أن الإشراف على الأسواق في المحافظة والمراكز التابعة لها، وحمايتها من الاستغلال والاحتكار، وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري، وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإصدار التراخيص وتنظيم المعارض والأسواق؛ يتطلب وجود فرع للتجارة بالمحافظة.

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