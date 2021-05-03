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عسير.. نجاح أول عملية استبدال مفصل للركبة بالروبوت الجراحي المساعد

أُجريت بالمستشفى المركزي لمريضة تعاني خشونة متقدمة حدّت من حركتها

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد بقيادة الدكتور زكي الحفظي؛ استشاري العظام واستبدال المفاصل.

تمّ إجراء العملية لمريضة تعاني خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة الألم الشديد؛ حيث تعد هذه العملية أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية واستقامتها.

هذا وقد تمكنت المريضة من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية -ولله الحمد-؛ حيث أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور إبراهيم مفطري؛ أن القسم تمكّن من إجراء ما يزيد على ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام الماضي.

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عسير.. نجاح أول عملية استبدال مفصل للركبة بالروبوت الجراحي المساعد
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد بقيادة الدكتور زكي الحفظي؛ استشاري العظام واستبدال المفاصل.

تمّ إجراء العملية لمريضة تعاني خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة الألم الشديد؛ حيث تعد هذه العملية أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية واستقامتها.

هذا وقد تمكنت المريضة من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية -ولله الحمد-؛ حيث أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور إبراهيم مفطري؛ أن القسم تمكّن من إجراء ما يزيد على ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام الماضي.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:06 PM

عسير.. نجاح أول عملية استبدال مفصل للركبة بالروبوت الجراحي المساعد

أُجريت بالمستشفى المركزي لمريضة تعاني خشونة متقدمة حدّت من حركتها

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد بقيادة الدكتور زكي الحفظي؛ استشاري العظام واستبدال المفاصل.

تمّ إجراء العملية لمريضة تعاني خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة الألم الشديد؛ حيث تعد هذه العملية أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية واستقامتها.

هذا وقد تمكنت المريضة من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية -ولله الحمد-؛ حيث أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور إبراهيم مفطري؛ أن القسم تمكّن من إجراء ما يزيد على ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام الماضي.

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