النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023

صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023
سبق

صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:14 PM

رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
638

صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,305
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,138
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,283
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,912

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة