رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023

صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.