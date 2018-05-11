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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

فلسطين بلا إصابات "كورونا" لليوم الرابع وتسجيل 16 حالة شفاء

استقرار المصابين عند الرقم 547 وارتفاع أعداد المتعافين إلى 367

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الرابع على التوالي، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.

وأشارت "كيلة" إلى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، من المرض.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس (7 حالات)، ومحافظة الخليل (7 حالات)، وحالة واحدة، لكل من محافظتي سلفيت ونابلس.

وأكدت بحسب "روسيا اليوم" أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس (121 حالة)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة (13 حالة)، والخليل (33 حالة)، ونابلس (2 حالة)، وطولكرم (حالة واحدة)، والمحافظات الجنوبية (6 حالات).

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين بلا إصابات "كورونا" لليوم الرابع وتسجيل 16 حالة شفاء
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الرابع على التوالي، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.

وأشارت "كيلة" إلى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، من المرض.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس (7 حالات)، ومحافظة الخليل (7 حالات)، وحالة واحدة، لكل من محافظتي سلفيت ونابلس.

وأكدت بحسب "روسيا اليوم" أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس (121 حالة)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة (13 حالة)، والخليل (33 حالة)، ونابلس (2 حالة)، وطولكرم (حالة واحدة)، والمحافظات الجنوبية (6 حالات).

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:13 PM

فلسطين بلا إصابات "كورونا" لليوم الرابع وتسجيل 16 حالة شفاء

استقرار المصابين عند الرقم 547 وارتفاع أعداد المتعافين إلى 367

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الرابع على التوالي، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.

وأشارت "كيلة" إلى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، من المرض.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس (7 حالات)، ومحافظة الخليل (7 حالات)، وحالة واحدة، لكل من محافظتي سلفيت ونابلس.

وأكدت بحسب "روسيا اليوم" أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس (121 حالة)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة (13 حالة)، والخليل (33 حالة)، ونابلس (2 حالة)، وطولكرم (حالة واحدة)، والمحافظات الجنوبية (6 حالات).

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