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"عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً

ما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء.. وأكثر من 5 ملايين حالة نشطة

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ 15 مليون بحلول اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار الجائحة.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت بيانات الموقع بأن إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش بلغ نحو 15 مليوناً و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك نحو 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

ومن اللافت أن عتبة الـ 14 مليون تم تخطيها 18 يوليو؛ ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سُجلت خلال 4 أيام فقط.

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"عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً
سبق

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ 15 مليون بحلول اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار الجائحة.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت بيانات الموقع بأن إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش بلغ نحو 15 مليوناً و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك نحو 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

ومن اللافت أن عتبة الـ 14 مليون تم تخطيها 18 يوليو؛ ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سُجلت خلال 4 أيام فقط.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:13 AM

"عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً

ما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء.. وأكثر من 5 ملايين حالة نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ 15 مليون بحلول اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار الجائحة.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت بيانات الموقع بأن إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش بلغ نحو 15 مليوناً و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك نحو 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

ومن اللافت أن عتبة الـ 14 مليون تم تخطيها 18 يوليو؛ ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سُجلت خلال 4 أيام فقط.

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