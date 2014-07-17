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"العدل": القضاء في دعوى سيدة أمريكية ضد زوجها بعدم أهلية كليهما لحضانة ابنتهما

قررت منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها وكلفتها قضائيًّا بالمحافظة على صحتها وسلامتها

قضت المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة من السيدة بيثاني فييررا (أمريكية الجنسية) ضد زوجها السابق حول طلب حضانة ابنتها زينة البالغة من العمر أربعة أعوام، وقررت عدم أهلية أي من الوالدَيْن لنيل الحضانة القانونية لابنتهما القاصر.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن الحكم جاء بعد مراجعة القضاء المختص في السعودية جميع الأدلة والحقائق المتعلقة بالقضية، وقال: "قررت المحكمة منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، وكلفت الحاضنة قضائيًّا بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبَيْن".

وأوضح متحدث وزارة العدل أن النظام القضائي في السعودية يهدف إلى حماية القُصَّر وصغار السن، وصون حقوقهم، بصرف النظر عن جنسية الحاضن أو أصوله العرقية، نافيًا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كون قرار عدم أهلية السيدة فييررا لنيل حضانة الطفلة زينة يعود لكونها من أصول غربية.

وبيَّن أن القرار اعتمد على أدلة مادية، من بينها تقارير طبية، وأنه لا صحة لما أُشيع حول عدم قبول ما قدمته السيدة فييررا من أدلة؛ إذ استمعت المحكمة لجميع الأدلة التي قدمتها السيدة فييررا، واستندت إليها في اتخاذ قرار عدم أهلية طليقها لنيل حضانة الطفلة زينة.

وأكد المتحدث أن الطفلة ما زالت موجودة لدى والدتها باعتبار أن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وما زال ابتدائيًّا، ومن حق طرفَي الدعوى الاعتراض عليه خلال 30 يومًا.

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"العدل": القضاء في دعوى سيدة أمريكية ضد زوجها بعدم أهلية كليهما لحضانة ابنتهما
سبق

قضت المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة من السيدة بيثاني فييررا (أمريكية الجنسية) ضد زوجها السابق حول طلب حضانة ابنتها زينة البالغة من العمر أربعة أعوام، وقررت عدم أهلية أي من الوالدَيْن لنيل الحضانة القانونية لابنتهما القاصر.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن الحكم جاء بعد مراجعة القضاء المختص في السعودية جميع الأدلة والحقائق المتعلقة بالقضية، وقال: "قررت المحكمة منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، وكلفت الحاضنة قضائيًّا بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبَيْن".

وأوضح متحدث وزارة العدل أن النظام القضائي في السعودية يهدف إلى حماية القُصَّر وصغار السن، وصون حقوقهم، بصرف النظر عن جنسية الحاضن أو أصوله العرقية، نافيًا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كون قرار عدم أهلية السيدة فييررا لنيل حضانة الطفلة زينة يعود لكونها من أصول غربية.

وبيَّن أن القرار اعتمد على أدلة مادية، من بينها تقارير طبية، وأنه لا صحة لما أُشيع حول عدم قبول ما قدمته السيدة فييررا من أدلة؛ إذ استمعت المحكمة لجميع الأدلة التي قدمتها السيدة فييررا، واستندت إليها في اتخاذ قرار عدم أهلية طليقها لنيل حضانة الطفلة زينة.

وأكد المتحدث أن الطفلة ما زالت موجودة لدى والدتها باعتبار أن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وما زال ابتدائيًّا، ومن حق طرفَي الدعوى الاعتراض عليه خلال 30 يومًا.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:46 AM

"العدل": القضاء في دعوى سيدة أمريكية ضد زوجها بعدم أهلية كليهما لحضانة ابنتهما

قررت منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها وكلفتها قضائيًّا بالمحافظة على صحتها وسلامتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قضت المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة من السيدة بيثاني فييررا (أمريكية الجنسية) ضد زوجها السابق حول طلب حضانة ابنتها زينة البالغة من العمر أربعة أعوام، وقررت عدم أهلية أي من الوالدَيْن لنيل الحضانة القانونية لابنتهما القاصر.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن الحكم جاء بعد مراجعة القضاء المختص في السعودية جميع الأدلة والحقائق المتعلقة بالقضية، وقال: "قررت المحكمة منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، وكلفت الحاضنة قضائيًّا بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبَيْن".

وأوضح متحدث وزارة العدل أن النظام القضائي في السعودية يهدف إلى حماية القُصَّر وصغار السن، وصون حقوقهم، بصرف النظر عن جنسية الحاضن أو أصوله العرقية، نافيًا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كون قرار عدم أهلية السيدة فييررا لنيل حضانة الطفلة زينة يعود لكونها من أصول غربية.

وبيَّن أن القرار اعتمد على أدلة مادية، من بينها تقارير طبية، وأنه لا صحة لما أُشيع حول عدم قبول ما قدمته السيدة فييررا من أدلة؛ إذ استمعت المحكمة لجميع الأدلة التي قدمتها السيدة فييررا، واستندت إليها في اتخاذ قرار عدم أهلية طليقها لنيل حضانة الطفلة زينة.

وأكد المتحدث أن الطفلة ما زالت موجودة لدى والدتها باعتبار أن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وما زال ابتدائيًّا، ومن حق طرفَي الدعوى الاعتراض عليه خلال 30 يومًا.

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