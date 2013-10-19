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"الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد!

تسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة في ساعات الليل والصباح الباكر

يستمر تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بانخفاضٍ كبيرٍ وملموسٍ على درجات الحرارة؛ كنتيجة لاندفاع كتلة هوائية خريفية نحو المنطقة قادمة من بلاد الشام.

وفي التفاصيل، اندفعت نحو منطقة بلاد الشام والقطاع الشمالي من المملكة العربية السعودية كُتلة تُعد الأقل حرارة منذ بدء الموسم، بحيث تسود أجواءٌ خريفية معتدلة نهاراً، وباردة بالمجمل في ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض معها درجات الحرارة الصغرى لتكون في حدود 13 درجة مئوية في أجزاءٍ من الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

ويُعد موسم الوسم فترة انتقالية تكثر فيها التقلبات الحرارية، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وهو ما يستوجب ارتداء ملابس تتناسب مع الانخفاض المتوقع على الحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد!
سبق

يستمر تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بانخفاضٍ كبيرٍ وملموسٍ على درجات الحرارة؛ كنتيجة لاندفاع كتلة هوائية خريفية نحو المنطقة قادمة من بلاد الشام.

وفي التفاصيل، اندفعت نحو منطقة بلاد الشام والقطاع الشمالي من المملكة العربية السعودية كُتلة تُعد الأقل حرارة منذ بدء الموسم، بحيث تسود أجواءٌ خريفية معتدلة نهاراً، وباردة بالمجمل في ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض معها درجات الحرارة الصغرى لتكون في حدود 13 درجة مئوية في أجزاءٍ من الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

ويُعد موسم الوسم فترة انتقالية تكثر فيها التقلبات الحرارية، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وهو ما يستوجب ارتداء ملابس تتناسب مع الانخفاض المتوقع على الحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:47 AM

"الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد!

تسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة في ساعات الليل والصباح الباكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستمر تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بانخفاضٍ كبيرٍ وملموسٍ على درجات الحرارة؛ كنتيجة لاندفاع كتلة هوائية خريفية نحو المنطقة قادمة من بلاد الشام.

وفي التفاصيل، اندفعت نحو منطقة بلاد الشام والقطاع الشمالي من المملكة العربية السعودية كُتلة تُعد الأقل حرارة منذ بدء الموسم، بحيث تسود أجواءٌ خريفية معتدلة نهاراً، وباردة بالمجمل في ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض معها درجات الحرارة الصغرى لتكون في حدود 13 درجة مئوية في أجزاءٍ من الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

ويُعد موسم الوسم فترة انتقالية تكثر فيها التقلبات الحرارية، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وهو ما يستوجب ارتداء ملابس تتناسب مع الانخفاض المتوقع على الحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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