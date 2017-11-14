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انطلاق منافسات بطولة كأس جامعة نورة للأندية الرياضية بالكليات

بأكثر من ٢٥٠ لاعبة وتستمر على مدى أسبوعين بدءًا من الأحد المقبل

افتتحت جامعة الأميرة نورة، حفل قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات، أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019م، تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداءً من الأحد 17 نوفمبر، ولغاية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.

وتشمل البطولة في دورتها الأولى: المنافسة بين 10 كليات على ستة ألعاب رياضية، للفوز بكأس مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك بأجمالي عدد لاعبات يفوق٢٥٠ لاعبة بين ألعاب جماعية (كرة القدم - كرة السلة- كرة الطائرة)، وألعاب فردية (ألعاب قوى - جودو - سكواش).

هذا، وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية، وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة الاسكواش لقاء كلٍّ من: كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع، وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيراً كلية التصاميم والفنون بفريق BY.

كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة، فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، ويلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.

وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاءً بين فريق كلية الخدمة الاجتماعية ونظيره بكلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.

جامعة الأميرة نورة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق منافسات بطولة كأس جامعة نورة للأندية الرياضية بالكليات
سبق

افتتحت جامعة الأميرة نورة، حفل قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات، أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019م، تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداءً من الأحد 17 نوفمبر، ولغاية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.

وتشمل البطولة في دورتها الأولى: المنافسة بين 10 كليات على ستة ألعاب رياضية، للفوز بكأس مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك بأجمالي عدد لاعبات يفوق٢٥٠ لاعبة بين ألعاب جماعية (كرة القدم - كرة السلة- كرة الطائرة)، وألعاب فردية (ألعاب قوى - جودو - سكواش).

هذا، وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية، وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة الاسكواش لقاء كلٍّ من: كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع، وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيراً كلية التصاميم والفنون بفريق BY.

كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة، فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، ويلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.

وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاءً بين فريق كلية الخدمة الاجتماعية ونظيره بكلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:36 PM

انطلاق منافسات بطولة كأس جامعة نورة للأندية الرياضية بالكليات

بأكثر من ٢٥٠ لاعبة وتستمر على مدى أسبوعين بدءًا من الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت جامعة الأميرة نورة، حفل قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات، أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019م، تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداءً من الأحد 17 نوفمبر، ولغاية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.

وتشمل البطولة في دورتها الأولى: المنافسة بين 10 كليات على ستة ألعاب رياضية، للفوز بكأس مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك بأجمالي عدد لاعبات يفوق٢٥٠ لاعبة بين ألعاب جماعية (كرة القدم - كرة السلة- كرة الطائرة)، وألعاب فردية (ألعاب قوى - جودو - سكواش).

هذا، وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية، وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة الاسكواش لقاء كلٍّ من: كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع، وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيراً كلية التصاميم والفنون بفريق BY.

كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة، فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، ويلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.

وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاءً بين فريق كلية الخدمة الاجتماعية ونظيره بكلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.

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