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بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير

توفير بيئة جاذبة للمنسوبين والطلاب وفق خطة التخلص من "المستأجرة"

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.

الإدارة العامة للتعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير
سبق

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:31 PM

بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير

توفير بيئة جاذبة للمنسوبين والطلاب وفق خطة التخلص من "المستأجرة"

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بندر آل عوض - عسير
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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.

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