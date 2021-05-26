"مدني عنيزة" يخمد حريقاً شب في محل مفروشات وأثاث منزلي

أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.