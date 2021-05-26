وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.

أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.

"مدني عنيزة" يخمد حريقاً شب في محل مفروشات وأثاث منزلي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-26 أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 08:01 PM

"مدني عنيزة" يخمد حريقاً شب في محل مفروشات وأثاث منزلي قال: وقع على طريق الشيخ الشبيلي.. ولم تسجل أي إصابات





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أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد.