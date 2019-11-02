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"الحصيني": سبحان الله.. تلاشي "كيار" والتأهب لاستقبال "مها"

أكد استمرار التأثيرات غير المباشرة على بعض عمان و"سقطري"

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني: "سبحان الله.. تلاشي الإعصار "كيار" عن بحر العرب، والتأهب لاستقبال العاصفة "مها".

وأضاف: "استمرار التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "كيار" على شرق وجنوب شرق عمان وبشكل مباشر على جزيرة سقطرى اليمنية بعد أن تحولت إلى منخفض مداري ومتوقع تلاشي الحالة المدارية "كيار".

وكانت قد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الخميس أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقًا.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

كيار مها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": سبحان الله.. تلاشي "كيار" والتأهب لاستقبال "مها"
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني: "سبحان الله.. تلاشي الإعصار "كيار" عن بحر العرب، والتأهب لاستقبال العاصفة "مها".

وأضاف: "استمرار التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "كيار" على شرق وجنوب شرق عمان وبشكل مباشر على جزيرة سقطرى اليمنية بعد أن تحولت إلى منخفض مداري ومتوقع تلاشي الحالة المدارية "كيار".

وكانت قد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الخميس أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقًا.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
02:50 PM

"الحصيني": سبحان الله.. تلاشي "كيار" والتأهب لاستقبال "مها"

أكد استمرار التأثيرات غير المباشرة على بعض عمان و"سقطري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني: "سبحان الله.. تلاشي الإعصار "كيار" عن بحر العرب، والتأهب لاستقبال العاصفة "مها".

وأضاف: "استمرار التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "كيار" على شرق وجنوب شرق عمان وبشكل مباشر على جزيرة سقطرى اليمنية بعد أن تحولت إلى منخفض مداري ومتوقع تلاشي الحالة المدارية "كيار".

وكانت قد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الخميس أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقًا.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

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