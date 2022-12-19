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في أول رد فعل على محاكمة "ترامب".. "بوتين": الإجراءات مختلقة

رجح عدم إزاحة الرئيس الأمريكي عن السلطة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس) أن "إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستند إلى أسس مختلقة"، وذلك في أول رد فعل له على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح محاكمة "ترامب" بعد توجيه اتهامات إليه باستغلال السلطة.

وذكر "بوتين" أن الاتهام لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه من غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإجراءات في الكونغرس الأميركي تعد استمرارًا لنزاع سياسي داخلي بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ووبخ "بوتين" صحافي وجه سؤالاً ينم عن أن عن أن "ترامب" انتهى.

واتهم مجلس النواب "ترامب" أمس باستغلال النفوذ بسبب محادثة هاتفية ضغط فيها على الرئيس الأوكراني ليفتح تحقيقًا في منافسه الديموقراطي في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

محاكمة ترامب بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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في أول رد فعل على محاكمة "ترامب".. "بوتين": الإجراءات مختلقة
سبق

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس) أن "إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستند إلى أسس مختلقة"، وذلك في أول رد فعل له على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح محاكمة "ترامب" بعد توجيه اتهامات إليه باستغلال السلطة.

وذكر "بوتين" أن الاتهام لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه من غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإجراءات في الكونغرس الأميركي تعد استمرارًا لنزاع سياسي داخلي بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ووبخ "بوتين" صحافي وجه سؤالاً ينم عن أن عن أن "ترامب" انتهى.

واتهم مجلس النواب "ترامب" أمس باستغلال النفوذ بسبب محادثة هاتفية ضغط فيها على الرئيس الأوكراني ليفتح تحقيقًا في منافسه الديموقراطي في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
04:14 PM

في أول رد فعل على محاكمة "ترامب".. "بوتين": الإجراءات مختلقة

رجح عدم إزاحة الرئيس الأمريكي عن السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس) أن "إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستند إلى أسس مختلقة"، وذلك في أول رد فعل له على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح محاكمة "ترامب" بعد توجيه اتهامات إليه باستغلال السلطة.

وذكر "بوتين" أن الاتهام لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه من غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإجراءات في الكونغرس الأميركي تعد استمرارًا لنزاع سياسي داخلي بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ووبخ "بوتين" صحافي وجه سؤالاً ينم عن أن عن أن "ترامب" انتهى.

واتهم مجلس النواب "ترامب" أمس باستغلال النفوذ بسبب محادثة هاتفية ضغط فيها على الرئيس الأوكراني ليفتح تحقيقًا في منافسه الديموقراطي في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

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