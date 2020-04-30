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"وافي" يقر آلية إلكترونية للصرف من حساب الضمان

لتمكين المطورين العقاريين من تمويل مشاريع البيع

أقرّ برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" آلية مؤقتة لعمليات الصرف من حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة خلال الفترة الحالية، يهدف تمكين المطورين العقاريين من تمويل مشاريعهم وصرف الدفعات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البناء في وقتها.

يأتي ذلك فيما يواصل البرنامج تقديم خدماته لمستفيديه عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البرنامج: عمليات الصرف من حساب الضمان على المشاريع المرخصة وتوقيع وثائق الصرف ستتم خلال الفترة الراهنة بإرسال المطور العقاري وثيقة الصرف مرفقاً معها جميع المستندات اللازمة من خلال البريد الإلكتروني إلى الاستشاري الهندسي ليقوم بدوره بتدقيق الوثائق وإقرارها وتوقيعها وإعادتها إلى المطور ليُعيد إرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها وإقرارها وتوقيعها ثم إعادة إرسالها للمطور، حتى يتمكن من إرسالها إلى أمين الحساب لإنهاء عملية صرفها وفقاً للقواعد والأحكام؛ وشدّد البرنامج على أن البريد الإلكتروني الرسمي لكل جهة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تتم عملية المراسلات وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.

وعقد "وافي"، منذ بداية العمل عن بعد حتى الآن، أكثر من 5 اجتماعات مرئية رخص خلالها لنحو 13 مشروعًا على الخارطة منها رخصة بيع "نهائية"، و12 موافقة مبدئية لرخص بيع على الخارطة توفر أكثر من 7800 وحدة عقارية للسوق العقاري، بالإضافة إلى تأهيل 10 شركات تطوير عقاري لممارسة نشاط البيع على الخارطة، علاوة على استلام 33 طلباً لرخص بيع على الخارطة منها 11 طلبًا لرخص نهائية تحت الإجراء، وتمت مراجعة وتدقيق 315 تقريراً تنوعت ما بين تقرير محاسب قانوني وتقرير هندسي وتقرير أمين الحساب.

واستهدفت هذه الجهود تذليل جميع الصعوبات التي تواجه شركاء برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان من القطاع الخاص، لإنهاء مشاريع البيع على الخارطة حسب الخطة الزمنية لكل مشروع.
ويواصل "وافي" منذ بداية القرارات الحكومية لمكافحة مرض كورونا المستجد العمل عن بعد في تقديم جميع خدماته، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه عملائه من خلال خدمات إلكترونية ميسرة باستخدام التقنيات الحديثة وقنوات التواصل المتاحة بشكل آمن، لضمان سلامة الجميع.

وافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وافي" يقر آلية إلكترونية للصرف من حساب الضمان
سبق

أقرّ برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" آلية مؤقتة لعمليات الصرف من حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة خلال الفترة الحالية، يهدف تمكين المطورين العقاريين من تمويل مشاريعهم وصرف الدفعات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البناء في وقتها.

يأتي ذلك فيما يواصل البرنامج تقديم خدماته لمستفيديه عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البرنامج: عمليات الصرف من حساب الضمان على المشاريع المرخصة وتوقيع وثائق الصرف ستتم خلال الفترة الراهنة بإرسال المطور العقاري وثيقة الصرف مرفقاً معها جميع المستندات اللازمة من خلال البريد الإلكتروني إلى الاستشاري الهندسي ليقوم بدوره بتدقيق الوثائق وإقرارها وتوقيعها وإعادتها إلى المطور ليُعيد إرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها وإقرارها وتوقيعها ثم إعادة إرسالها للمطور، حتى يتمكن من إرسالها إلى أمين الحساب لإنهاء عملية صرفها وفقاً للقواعد والأحكام؛ وشدّد البرنامج على أن البريد الإلكتروني الرسمي لكل جهة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تتم عملية المراسلات وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.

وعقد "وافي"، منذ بداية العمل عن بعد حتى الآن، أكثر من 5 اجتماعات مرئية رخص خلالها لنحو 13 مشروعًا على الخارطة منها رخصة بيع "نهائية"، و12 موافقة مبدئية لرخص بيع على الخارطة توفر أكثر من 7800 وحدة عقارية للسوق العقاري، بالإضافة إلى تأهيل 10 شركات تطوير عقاري لممارسة نشاط البيع على الخارطة، علاوة على استلام 33 طلباً لرخص بيع على الخارطة منها 11 طلبًا لرخص نهائية تحت الإجراء، وتمت مراجعة وتدقيق 315 تقريراً تنوعت ما بين تقرير محاسب قانوني وتقرير هندسي وتقرير أمين الحساب.

واستهدفت هذه الجهود تذليل جميع الصعوبات التي تواجه شركاء برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان من القطاع الخاص، لإنهاء مشاريع البيع على الخارطة حسب الخطة الزمنية لكل مشروع.
ويواصل "وافي" منذ بداية القرارات الحكومية لمكافحة مرض كورونا المستجد العمل عن بعد في تقديم جميع خدماته، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه عملائه من خلال خدمات إلكترونية ميسرة باستخدام التقنيات الحديثة وقنوات التواصل المتاحة بشكل آمن، لضمان سلامة الجميع.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:35 PM

"وافي" يقر آلية إلكترونية للصرف من حساب الضمان

لتمكين المطورين العقاريين من تمويل مشاريع البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرّ برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" آلية مؤقتة لعمليات الصرف من حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة خلال الفترة الحالية، يهدف تمكين المطورين العقاريين من تمويل مشاريعهم وصرف الدفعات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البناء في وقتها.

يأتي ذلك فيما يواصل البرنامج تقديم خدماته لمستفيديه عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البرنامج: عمليات الصرف من حساب الضمان على المشاريع المرخصة وتوقيع وثائق الصرف ستتم خلال الفترة الراهنة بإرسال المطور العقاري وثيقة الصرف مرفقاً معها جميع المستندات اللازمة من خلال البريد الإلكتروني إلى الاستشاري الهندسي ليقوم بدوره بتدقيق الوثائق وإقرارها وتوقيعها وإعادتها إلى المطور ليُعيد إرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها وإقرارها وتوقيعها ثم إعادة إرسالها للمطور، حتى يتمكن من إرسالها إلى أمين الحساب لإنهاء عملية صرفها وفقاً للقواعد والأحكام؛ وشدّد البرنامج على أن البريد الإلكتروني الرسمي لكل جهة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تتم عملية المراسلات وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.

وعقد "وافي"، منذ بداية العمل عن بعد حتى الآن، أكثر من 5 اجتماعات مرئية رخص خلالها لنحو 13 مشروعًا على الخارطة منها رخصة بيع "نهائية"، و12 موافقة مبدئية لرخص بيع على الخارطة توفر أكثر من 7800 وحدة عقارية للسوق العقاري، بالإضافة إلى تأهيل 10 شركات تطوير عقاري لممارسة نشاط البيع على الخارطة، علاوة على استلام 33 طلباً لرخص بيع على الخارطة منها 11 طلبًا لرخص نهائية تحت الإجراء، وتمت مراجعة وتدقيق 315 تقريراً تنوعت ما بين تقرير محاسب قانوني وتقرير هندسي وتقرير أمين الحساب.

واستهدفت هذه الجهود تذليل جميع الصعوبات التي تواجه شركاء برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان من القطاع الخاص، لإنهاء مشاريع البيع على الخارطة حسب الخطة الزمنية لكل مشروع.
ويواصل "وافي" منذ بداية القرارات الحكومية لمكافحة مرض كورونا المستجد العمل عن بعد في تقديم جميع خدماته، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه عملائه من خلال خدمات إلكترونية ميسرة باستخدام التقنيات الحديثة وقنوات التواصل المتاحة بشكل آمن، لضمان سلامة الجميع.

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