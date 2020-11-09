النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 38,749

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 10 آلاف شخص للمرة الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، مع تسجيل عدد وفيات يناهز الحصيلة القياسية أيضًا.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، أن الوزارة سجلت 10,463 إصابة بـ"كوفيد-19" في الساعات 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 629,949، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضافت أن من بين المصابين، توفي 38,749 شخصاً إلى الآن، 458 منهم في الساعات الماضية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تسجيل حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران
سبق

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 10 آلاف شخص للمرة الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، مع تسجيل عدد وفيات يناهز الحصيلة القياسية أيضًا.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، أن الوزارة سجلت 10,463 إصابة بـ"كوفيد-19" في الساعات 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 629,949، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضافت أن من بين المصابين، توفي 38,749 شخصاً إلى الآن، 458 منهم في الساعات الماضية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تسجيل حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:56 PM

بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 38,749

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
437

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 10 آلاف شخص للمرة الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، مع تسجيل عدد وفيات يناهز الحصيلة القياسية أيضًا.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، أن الوزارة سجلت 10,463 إصابة بـ"كوفيد-19" في الساعات 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 629,949، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضافت أن من بين المصابين، توفي 38,749 شخصاً إلى الآن، 458 منهم في الساعات الماضية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تسجيل حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة