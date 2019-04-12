"متحدث الداخلية": لا يشترط وجود مشهد لمقدمي خدمات توصيل الطلبات

بطاقة عمل إلكترونية تقدّم لنقاط المنع

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه تم اعتماد أكثر من 20 تطبيقًا بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوصيل الطلبات، ولا تتطلّب مشهدًا، وإنما بطاقة عمل إلكترونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.



وأضاف: "يتم تقديم بطاقة العمل الإلكترونية لنقاط الضبط الخاصة بمنع التجول".