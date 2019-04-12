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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"متحدث الداخلية": لا يشترط وجود مشهد لمقدمي خدمات توصيل الطلبات

بطاقة عمل إلكترونية تقدّم لنقاط المنع

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه تم اعتماد أكثر من 20 تطبيقًا بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوصيل الطلبات، ولا تتطلّب مشهدًا، وإنما بطاقة عمل إلكترونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف: "يتم تقديم بطاقة العمل الإلكترونية لنقاط الضبط الخاصة بمنع التجول".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية": لا يشترط وجود مشهد لمقدمي خدمات توصيل الطلبات
سبق

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه تم اعتماد أكثر من 20 تطبيقًا بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوصيل الطلبات، ولا تتطلّب مشهدًا، وإنما بطاقة عمل إلكترونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف: "يتم تقديم بطاقة العمل الإلكترونية لنقاط الضبط الخاصة بمنع التجول".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:29 PM

"متحدث الداخلية": لا يشترط وجود مشهد لمقدمي خدمات توصيل الطلبات

بطاقة عمل إلكترونية تقدّم لنقاط المنع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
5,648

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه تم اعتماد أكثر من 20 تطبيقًا بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوصيل الطلبات، ولا تتطلّب مشهدًا، وإنما بطاقة عمل إلكترونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف: "يتم تقديم بطاقة العمل الإلكترونية لنقاط الضبط الخاصة بمنع التجول".

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