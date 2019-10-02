"الأمن العام" يجدّد تحذيراته من ادعاءات مواقع "الاستثمار في العملات"

أكّد أنها تزعم أنها مرخصة من جهات حكومية "تأكّد ولا تثق بادعاءاتهم"

جدّد "الأمن العام"، اليوم، تحذيراته من التعامل مع بعض المواقع الإلكترونية المروّجة للاستثمار في العملات التي تدّعي أنها مرخصة.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تدّعي بعض المواقع الإلكترونية المروّجة للاستثمار في العملات، أنها مرخصة من جهات حكومية، تأكّد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بادعاءات هذه المواقع.

وكانت جهات رسمية عدة قد حذّرت من التعامل بالعملات الافتراضية؛ لأن ذلك ستترتب عليه مخاطر وعواقب سلبية على المتعامل بها».