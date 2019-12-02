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"الجذعان" يزور مزارع البن بجبل هادا بمحايل ووادي الغيل بالمجاردة

التقى المزارعين واستمع إلى مطالبهم وتعهد بحل مشاكلهم

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم بن حامد الجذعان يرافقه فريق عمل من المتخصصين على المدرجات الزراعية ومزارع البن في جبال هادا بمحافظة محايل عسير ووادي الغيل بمحافظة المجاردة.

والتقى "الجذعان" المزارعين ميدانيًا في حقولهم الزراعية وقدم فريق العمل للمزارعين بعض النصائح والإرشادات في مجال زراعة البن بشكل مثالي خصوصًا أن بعض محافظات منطقة عسير مرشحة لأن تكون من أبرز المناطق المنتجة للبن من صنف ( coffea arabica ) وهو أشهر وأفضل أصناف البن على مستوى العالم، حيث توجد بعض المزارع المنتجة لهذا الصنف في منطقة عسير والتي وعد الجذعان بالتركيز على تشجيع المزارعين فيها والتوسع في هذا النوع من الزراعة ودعمها.

وقال "الجذعان" إن وزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على تسهيل ودعم المزارعين وفق مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بهدف رفع كفاءة الري من خلال الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على مصادر متجددة تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين ومما يُشار إليه أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية قد تم تدشين مرحلتها الأولى من قِبل وزير الزراعة في مناطق عسير وجازان والباحة ومحافظة الطائف.

وأوضح "الجذعان" أن زراعة البن وتشجيعه يأتي وفقًا للتوجه الإستراتيجي لوزارة البيئة والمياه والزراعة خصوصًا أن مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية تقع في نطاق البن وهو النطاق الذي يعني توفر الأجواء المناسبة لزراعة البن بكميات تجارية.

وأضاف "الجذعان" أن زيارته لمزارع البن تأتي لمعرفة احتياجات المزارعين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم وتشجيعهم على التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى حث المزارعين على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية متخصصة ليتمكنوا من تحقيق الاستدامة للأنشطة الزراعية المختلفة.

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"الجذعان" يزور مزارع البن بجبل هادا بمحايل ووادي الغيل بالمجاردة
سبق

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم بن حامد الجذعان يرافقه فريق عمل من المتخصصين على المدرجات الزراعية ومزارع البن في جبال هادا بمحافظة محايل عسير ووادي الغيل بمحافظة المجاردة.

والتقى "الجذعان" المزارعين ميدانيًا في حقولهم الزراعية وقدم فريق العمل للمزارعين بعض النصائح والإرشادات في مجال زراعة البن بشكل مثالي خصوصًا أن بعض محافظات منطقة عسير مرشحة لأن تكون من أبرز المناطق المنتجة للبن من صنف ( coffea arabica ) وهو أشهر وأفضل أصناف البن على مستوى العالم، حيث توجد بعض المزارع المنتجة لهذا الصنف في منطقة عسير والتي وعد الجذعان بالتركيز على تشجيع المزارعين فيها والتوسع في هذا النوع من الزراعة ودعمها.

وقال "الجذعان" إن وزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على تسهيل ودعم المزارعين وفق مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بهدف رفع كفاءة الري من خلال الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على مصادر متجددة تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين ومما يُشار إليه أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية قد تم تدشين مرحلتها الأولى من قِبل وزير الزراعة في مناطق عسير وجازان والباحة ومحافظة الطائف.

وأوضح "الجذعان" أن زراعة البن وتشجيعه يأتي وفقًا للتوجه الإستراتيجي لوزارة البيئة والمياه والزراعة خصوصًا أن مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية تقع في نطاق البن وهو النطاق الذي يعني توفر الأجواء المناسبة لزراعة البن بكميات تجارية.

وأضاف "الجذعان" أن زيارته لمزارع البن تأتي لمعرفة احتياجات المزارعين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم وتشجيعهم على التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى حث المزارعين على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية متخصصة ليتمكنوا من تحقيق الاستدامة للأنشطة الزراعية المختلفة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:01 PM

"الجذعان" يزور مزارع البن بجبل هادا بمحايل ووادي الغيل بالمجاردة

التقى المزارعين واستمع إلى مطالبهم وتعهد بحل مشاكلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم بن حامد الجذعان يرافقه فريق عمل من المتخصصين على المدرجات الزراعية ومزارع البن في جبال هادا بمحافظة محايل عسير ووادي الغيل بمحافظة المجاردة.

والتقى "الجذعان" المزارعين ميدانيًا في حقولهم الزراعية وقدم فريق العمل للمزارعين بعض النصائح والإرشادات في مجال زراعة البن بشكل مثالي خصوصًا أن بعض محافظات منطقة عسير مرشحة لأن تكون من أبرز المناطق المنتجة للبن من صنف ( coffea arabica ) وهو أشهر وأفضل أصناف البن على مستوى العالم، حيث توجد بعض المزارع المنتجة لهذا الصنف في منطقة عسير والتي وعد الجذعان بالتركيز على تشجيع المزارعين فيها والتوسع في هذا النوع من الزراعة ودعمها.

وقال "الجذعان" إن وزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على تسهيل ودعم المزارعين وفق مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بهدف رفع كفاءة الري من خلال الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على مصادر متجددة تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين ومما يُشار إليه أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية قد تم تدشين مرحلتها الأولى من قِبل وزير الزراعة في مناطق عسير وجازان والباحة ومحافظة الطائف.

وأوضح "الجذعان" أن زراعة البن وتشجيعه يأتي وفقًا للتوجه الإستراتيجي لوزارة البيئة والمياه والزراعة خصوصًا أن مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية تقع في نطاق البن وهو النطاق الذي يعني توفر الأجواء المناسبة لزراعة البن بكميات تجارية.

وأضاف "الجذعان" أن زيارته لمزارع البن تأتي لمعرفة احتياجات المزارعين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم وتشجيعهم على التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى حث المزارعين على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية متخصصة ليتمكنوا من تحقيق الاستدامة للأنشطة الزراعية المختلفة.

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