النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كيل" تنظّم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة "السمنة" بالرياض

بالتعاون مع برنامج المكافحة بالصحة.. للتوعية بأهمية تحسين نمط الحياة

تنظّم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)، بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض, من خلال برنامج يهدف إلى توعية المجتمع المحلي بمسببات المرض.

ويتم اليوم تدشين فعاليات الحملة في مدينة الرياض، باستضافة الرياض بارك، التي تهدف إلى تنظيم جناح توعوي تفاعلي من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 لتوعية الزوار بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد مما يساند في البدء بأسلوب حياة صحي, ومن خلال الجناح سيتم توفير تحليل لكتلة الجسم ومقارنة نسبة الدهون لدى الفرد مع حجم استهلاكه للسكر.

وتستمر الحملة بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في ثلاث مدن (المدينة – الجبيل – جازان) التي من خلالها يسعى إلى استهداف أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة التي سيتم خلالها حصر الساعات التطوعية لجميع الفرق المنفذة للحملة ميدانياً مع إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع التي تحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة.

ومن خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم تم التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد رسالة التوعية والعمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.. ويشارك أيضاً عدد من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.

جدير بالذكر أن جمعية كيل تعمل حالياً على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام سيتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.

الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة كيل وزارة الصحة اليوم العالمي لمكافحة السمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كيل" تنظّم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة "السمنة" بالرياض
سبق

تنظّم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)، بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض, من خلال برنامج يهدف إلى توعية المجتمع المحلي بمسببات المرض.

ويتم اليوم تدشين فعاليات الحملة في مدينة الرياض، باستضافة الرياض بارك، التي تهدف إلى تنظيم جناح توعوي تفاعلي من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 لتوعية الزوار بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد مما يساند في البدء بأسلوب حياة صحي, ومن خلال الجناح سيتم توفير تحليل لكتلة الجسم ومقارنة نسبة الدهون لدى الفرد مع حجم استهلاكه للسكر.

وتستمر الحملة بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في ثلاث مدن (المدينة – الجبيل – جازان) التي من خلالها يسعى إلى استهداف أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة التي سيتم خلالها حصر الساعات التطوعية لجميع الفرق المنفذة للحملة ميدانياً مع إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع التي تحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة.

ومن خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم تم التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد رسالة التوعية والعمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.. ويشارك أيضاً عدد من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.

جدير بالذكر أن جمعية كيل تعمل حالياً على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام سيتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:21 PM

"كيل" تنظّم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة "السمنة" بالرياض

بالتعاون مع برنامج المكافحة بالصحة.. للتوعية بأهمية تحسين نمط الحياة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,403

تنظّم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)، بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض, من خلال برنامج يهدف إلى توعية المجتمع المحلي بمسببات المرض.

ويتم اليوم تدشين فعاليات الحملة في مدينة الرياض، باستضافة الرياض بارك، التي تهدف إلى تنظيم جناح توعوي تفاعلي من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 لتوعية الزوار بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد مما يساند في البدء بأسلوب حياة صحي, ومن خلال الجناح سيتم توفير تحليل لكتلة الجسم ومقارنة نسبة الدهون لدى الفرد مع حجم استهلاكه للسكر.

وتستمر الحملة بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في ثلاث مدن (المدينة – الجبيل – جازان) التي من خلالها يسعى إلى استهداف أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة التي سيتم خلالها حصر الساعات التطوعية لجميع الفرق المنفذة للحملة ميدانياً مع إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع التي تحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة.

ومن خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم تم التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد رسالة التوعية والعمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.. ويشارك أيضاً عدد من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.

جدير بالذكر أن جمعية كيل تعمل حالياً على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام سيتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,565
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,891
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,627

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة