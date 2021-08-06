النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز عرسال الطبي يقدّم خدماته خلال شهر يوليو لـ8,699 لاجئًا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية "المرحلة الثانية".

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2021م 8,699 مريضًا، حصلوا على 14,048 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى، فيما بلغت نسبة الذكور 35%، ونسبة الإناث 65 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 70%، والمقيمين 30%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز عرسال الطبي يقدّم خدماته خلال شهر يوليو لـ8,699 لاجئًا
سبق

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية "المرحلة الثانية".

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2021م 8,699 مريضًا، حصلوا على 14,048 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى، فيما بلغت نسبة الذكور 35%، ونسبة الإناث 65 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 70%، والمقيمين 30%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
05:12 PM

مركز عرسال الطبي يقدّم خدماته خلال شهر يوليو لـ8,699 لاجئًا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية "المرحلة الثانية".

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2021م 8,699 مريضًا، حصلوا على 14,048 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى، فيما بلغت نسبة الذكور 35%، ونسبة الإناث 65 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 70%، والمقيمين 30%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة