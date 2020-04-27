الكويت تعلن تعافي 206 حالات جديدة من كورونا

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 1012

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الإثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1012 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.