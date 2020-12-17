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رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل المدينة المنوّرة

نائب أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار

وصل رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف؛ اليوم، إلى المدينة المنوّرة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, الأمير سعود بن خالد الفيصل؛ نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة, وقائد منطقة المدينة المنوّرة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني؛ ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميّد؛ وعدد من المسؤولين.

رئيس الجمهورية القيرغيزية المدينة المنورة المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل المدينة المنوّرة
سبق

وصل رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف؛ اليوم، إلى المدينة المنوّرة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, الأمير سعود بن خالد الفيصل؛ نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة, وقائد منطقة المدينة المنوّرة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني؛ ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميّد؛ وعدد من المسؤولين.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:50 PM

رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل المدينة المنوّرة

نائب أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصل رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف؛ اليوم، إلى المدينة المنوّرة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, الأمير سعود بن خالد الفيصل؛ نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة, وقائد منطقة المدينة المنوّرة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني؛ ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميّد؛ وعدد من المسؤولين.

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