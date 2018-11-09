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بعد طرده للمرة الثانية.. "شنايدر" في لقطة تلفزيونية: هذا آخر يوم لي في قطر

غادر الملعبَ غاضباً في مواجهة لفريقه "الغراقة" ضِمن مباريات "دوري النجوم"

غادر لاعب فريق الغرافة القطري، النجم الهولندي الشهير "ويسلي شنايدر"، غاضباً، بعد طرده في المواجهة التي جمعت فريقه الغرافة بفريق قطر، ضمن مباريات دوري نجوم قطر.

وأظهرت اللقطة التلفزيونية قوله: "هذا آخر يوم لي في قطر"؛ وذلك عند ممر دخول اللاعبين.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يُطرد فيها النجم الهولندي "ويسلي شنايدر" هذا الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد طرده للمرة الثانية.. "شنايدر" في لقطة تلفزيونية: هذا آخر يوم لي في قطر
سبق

غادر لاعب فريق الغرافة القطري، النجم الهولندي الشهير "ويسلي شنايدر"، غاضباً، بعد طرده في المواجهة التي جمعت فريقه الغرافة بفريق قطر، ضمن مباريات دوري نجوم قطر.

وأظهرت اللقطة التلفزيونية قوله: "هذا آخر يوم لي في قطر"؛ وذلك عند ممر دخول اللاعبين.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يُطرد فيها النجم الهولندي "ويسلي شنايدر" هذا الموسم.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
06:57 PM

بعد طرده للمرة الثانية.. "شنايدر" في لقطة تلفزيونية: هذا آخر يوم لي في قطر

غادر الملعبَ غاضباً في مواجهة لفريقه "الغراقة" ضِمن مباريات "دوري النجوم"

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
11
22,855

غادر لاعب فريق الغرافة القطري، النجم الهولندي الشهير "ويسلي شنايدر"، غاضباً، بعد طرده في المواجهة التي جمعت فريقه الغرافة بفريق قطر، ضمن مباريات دوري نجوم قطر.

وأظهرت اللقطة التلفزيونية قوله: "هذا آخر يوم لي في قطر"؛ وذلك عند ممر دخول اللاعبين.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يُطرد فيها النجم الهولندي "ويسلي شنايدر" هذا الموسم.

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