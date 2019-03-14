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للمرة الثانية في أسبوع.. استهداف قوات التحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية

سقوط 10 صواريخ.. وإطلاق صفارات الإنذار

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن عددًا من الصواريخ سقط اليوم (السبت)، داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.

من جهته ذكر ضابط عراقي داخل القاعدة أنه سمع دويّ سقوط عشرة صواريخ على الأقل في القاعدة، وأنه يسمع الآن صفارات الإنذار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثانية في أسبوع.. استهداف قوات التحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن عددًا من الصواريخ سقط اليوم (السبت)، داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.

من جهته ذكر ضابط عراقي داخل القاعدة أنه سمع دويّ سقوط عشرة صواريخ على الأقل في القاعدة، وأنه يسمع الآن صفارات الإنذار.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
03:47 PM

للمرة الثانية في أسبوع.. استهداف قوات التحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية

سقوط 10 صواريخ.. وإطلاق صفارات الإنذار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن عددًا من الصواريخ سقط اليوم (السبت)، داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.

من جهته ذكر ضابط عراقي داخل القاعدة أنه سمع دويّ سقوط عشرة صواريخ على الأقل في القاعدة، وأنه يسمع الآن صفارات الإنذار.

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