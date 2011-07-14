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"سعود الطبية" تنقذ رضيعًا من "غرغرينا الأمعاء"

أعادت الحياة لها وأغلقت تجويف بطنه

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مستشفى الأطفال؛ رضيعًا عمره ساعتان، بإعادة الحياة لأمعائه في وقت قياسي.

وأوضحت "المدينة" أن فريقًا طبيًّا متخصصًا تمكن من إعادة غرغرينا الأمعاء لطفل عمره ساعتان وإعادة الحياة لها، بعدما أتى الطفل إلى الإسعاف إثر الولادة المنزلية وأمعاؤه خارج تجويف بطنه، وهي شبه ميتة.

وأضافت "المدينة": "تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له، وتم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمتين لترجع الحياة لها، وتم إغلاق التجويف البطني بعد ذلك".

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله، ثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة لإنقاذ حياة الطفل، ممثلة في قسم جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وكان مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد الكثير من العمليات النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

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"سعود الطبية" تنقذ رضيعًا من "غرغرينا الأمعاء"
سبق

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مستشفى الأطفال؛ رضيعًا عمره ساعتان، بإعادة الحياة لأمعائه في وقت قياسي.

وأوضحت "المدينة" أن فريقًا طبيًّا متخصصًا تمكن من إعادة غرغرينا الأمعاء لطفل عمره ساعتان وإعادة الحياة لها، بعدما أتى الطفل إلى الإسعاف إثر الولادة المنزلية وأمعاؤه خارج تجويف بطنه، وهي شبه ميتة.

وأضافت "المدينة": "تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له، وتم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمتين لترجع الحياة لها، وتم إغلاق التجويف البطني بعد ذلك".

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله، ثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة لإنقاذ حياة الطفل، ممثلة في قسم جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وكان مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد الكثير من العمليات النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
06:46 PM

"سعود الطبية" تنقذ رضيعًا من "غرغرينا الأمعاء"

أعادت الحياة لها وأغلقت تجويف بطنه

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ذياب الشمري - الرياض
4
5,905

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مستشفى الأطفال؛ رضيعًا عمره ساعتان، بإعادة الحياة لأمعائه في وقت قياسي.

وأوضحت "المدينة" أن فريقًا طبيًّا متخصصًا تمكن من إعادة غرغرينا الأمعاء لطفل عمره ساعتان وإعادة الحياة لها، بعدما أتى الطفل إلى الإسعاف إثر الولادة المنزلية وأمعاؤه خارج تجويف بطنه، وهي شبه ميتة.

وأضافت "المدينة": "تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له، وتم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمتين لترجع الحياة لها، وتم إغلاق التجويف البطني بعد ذلك".

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله، ثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة لإنقاذ حياة الطفل، ممثلة في قسم جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وكان مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد الكثير من العمليات النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

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