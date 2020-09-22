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أمانة عسير تنهي تركيب 28 ألف علم و2300 صورة احتفاءً باليوم الوطني

تتضمن رحلة سير على الأقدام وفعالية لهواة الرسم الحر ومسابقة للتصوير

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، بإشرافِ ومتابعةِ أمير المنطقة، حيث قامت الأمانة بتهيئة كل المرافق البلدية، وكذلك المواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أكملت جاهزيتها من خلال تركيب أكثر من 28 ألف علم، وتركيب 2300 لوحة تعريفية باليوم الوطني تحمل صور ولاة الأمر وبعض العبارات الخاصة باليوم الوطني.

وينطلق من مبنى أمانة عسير بمشاركة عددٍ من هواة المشي للمسافات الطويلة، وذلك برحلة سير على الأقدام بمسافة 90 كلم متواصلةً وصولاً إلى محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والعودة إلى أبها، كما شرعت الأمانة في توزيع الأعلام والهدايا على زوار الحدائق والأسواق وتزيين مبنى الأمانة بالإضاءة الخضراء، وستقام فعالية لهواة الرسم الحر بساحة الأمانة تستمر ثلاثة أيام، كما ستقيم الأمانة مسابقةً أفضل صورة معبرة عن اليوم الوطني بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، إضافة إلى أن قيامها بتهيئة المواقع بالمنطقة بالزهور، كما ستشرف على إطلاق مبادرة زراعة 90 شجرة في إحدى حدائق الأحياء بمشاركة أعضاء المجلس البلدي وعدد من المتطوعين.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تنهي تركيب 28 ألف علم و2300 صورة احتفاءً باليوم الوطني
سبق

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، بإشرافِ ومتابعةِ أمير المنطقة، حيث قامت الأمانة بتهيئة كل المرافق البلدية، وكذلك المواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أكملت جاهزيتها من خلال تركيب أكثر من 28 ألف علم، وتركيب 2300 لوحة تعريفية باليوم الوطني تحمل صور ولاة الأمر وبعض العبارات الخاصة باليوم الوطني.

وينطلق من مبنى أمانة عسير بمشاركة عددٍ من هواة المشي للمسافات الطويلة، وذلك برحلة سير على الأقدام بمسافة 90 كلم متواصلةً وصولاً إلى محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والعودة إلى أبها، كما شرعت الأمانة في توزيع الأعلام والهدايا على زوار الحدائق والأسواق وتزيين مبنى الأمانة بالإضاءة الخضراء، وستقام فعالية لهواة الرسم الحر بساحة الأمانة تستمر ثلاثة أيام، كما ستقيم الأمانة مسابقةً أفضل صورة معبرة عن اليوم الوطني بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، إضافة إلى أن قيامها بتهيئة المواقع بالمنطقة بالزهور، كما ستشرف على إطلاق مبادرة زراعة 90 شجرة في إحدى حدائق الأحياء بمشاركة أعضاء المجلس البلدي وعدد من المتطوعين.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
02:38 PM

أمانة عسير تنهي تركيب 28 ألف علم و2300 صورة احتفاءً باليوم الوطني

تتضمن رحلة سير على الأقدام وفعالية لهواة الرسم الحر ومسابقة للتصوير

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رائد القرفي - أبها
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أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، بإشرافِ ومتابعةِ أمير المنطقة، حيث قامت الأمانة بتهيئة كل المرافق البلدية، وكذلك المواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أكملت جاهزيتها من خلال تركيب أكثر من 28 ألف علم، وتركيب 2300 لوحة تعريفية باليوم الوطني تحمل صور ولاة الأمر وبعض العبارات الخاصة باليوم الوطني.

وينطلق من مبنى أمانة عسير بمشاركة عددٍ من هواة المشي للمسافات الطويلة، وذلك برحلة سير على الأقدام بمسافة 90 كلم متواصلةً وصولاً إلى محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والعودة إلى أبها، كما شرعت الأمانة في توزيع الأعلام والهدايا على زوار الحدائق والأسواق وتزيين مبنى الأمانة بالإضاءة الخضراء، وستقام فعالية لهواة الرسم الحر بساحة الأمانة تستمر ثلاثة أيام، كما ستقيم الأمانة مسابقةً أفضل صورة معبرة عن اليوم الوطني بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، إضافة إلى أن قيامها بتهيئة المواقع بالمنطقة بالزهور، كما ستشرف على إطلاق مبادرة زراعة 90 شجرة في إحدى حدائق الأحياء بمشاركة أعضاء المجلس البلدي وعدد من المتطوعين.

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