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إطلاق نار داخل محكمة رنية.. والجهات الأمنية تباشر

التحفظ على الجاني ونقل المجني عليه للمستشفى

علمت "سبق" من مصادرها أن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.

وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.

وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.

"سبق" ستوافيكم بالمزيد حال توافره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق نار داخل محكمة رنية.. والجهات الأمنية تباشر
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.

وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.

وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.

"سبق" ستوافيكم بالمزيد حال توافره.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
06:37 PM

إطلاق نار داخل محكمة رنية.. والجهات الأمنية تباشر

التحفظ على الجاني ونقل المجني عليه للمستشفى

A A A
عبدالله الراجحي - الطائف
18
21,639

علمت "سبق" من مصادرها أن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.

وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.

وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.

"سبق" ستوافيكم بالمزيد حال توافره.

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