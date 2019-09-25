وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لولي العهد: أمريكا ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

في اتصال هاتفي تطرَّق فيه إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات دفاعية إلى السعودية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وتطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى السعودية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجددًا شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، ودورها في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد سمو ولي العهد - من جهته - أن الهجوم التخريبي الذي تعرَّضت له السعودية يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره؛ يتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليَّيْن.