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"أمانة الرياض" تشدد الرقابة وترفع الجولات التفتيشية على 13 نشاطًا إلى الضعف

الخطط الاحترازية الرامية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تشديدها الرقابي على 13 نشاطًا محددًا ورفع الجولات التفتيشية عليها إلى الضعف، وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، شملت الأنشطة المستهدفة؛ محال: "الحلاقة، والمشاغل النسائية، والتزيين النسائي، ومغاسل الملابس، والمطاعم والمطابخ والمقاهي، والمخابز، ومحال الحلويات، وقصور الأفراح، أسواق الجملة والتجزئة، مراكز التسوق".

وتضمنت أيضًا، "المسالخ والملاحم وأسواق الأسماك، والمولات والمجمعات التجارية، ومراكز بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة".

الرياض أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تشدد الرقابة وترفع الجولات التفتيشية على 13 نشاطًا إلى الضعف
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تشديدها الرقابي على 13 نشاطًا محددًا ورفع الجولات التفتيشية عليها إلى الضعف، وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، شملت الأنشطة المستهدفة؛ محال: "الحلاقة، والمشاغل النسائية، والتزيين النسائي، ومغاسل الملابس، والمطاعم والمطابخ والمقاهي، والمخابز، ومحال الحلويات، وقصور الأفراح، أسواق الجملة والتجزئة، مراكز التسوق".

وتضمنت أيضًا، "المسالخ والملاحم وأسواق الأسماك، والمولات والمجمعات التجارية، ومراكز بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:36 PM

"أمانة الرياض" تشدد الرقابة وترفع الجولات التفتيشية على 13 نشاطًا إلى الضعف

الخطط الاحترازية الرامية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا

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فهد الغبيوي - الرياض
2
2,588

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تشديدها الرقابي على 13 نشاطًا محددًا ورفع الجولات التفتيشية عليها إلى الضعف، وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، شملت الأنشطة المستهدفة؛ محال: "الحلاقة، والمشاغل النسائية، والتزيين النسائي، ومغاسل الملابس، والمطاعم والمطابخ والمقاهي، والمخابز، ومحال الحلويات، وقصور الأفراح، أسواق الجملة والتجزئة، مراكز التسوق".

وتضمنت أيضًا، "المسالخ والملاحم وأسواق الأسماك، والمولات والمجمعات التجارية، ومراكز بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة".

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