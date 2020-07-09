3 فرق بيطرية بمنافذ مكة للكشف على سلامة المواشي.. وهذا ما قاله "الغامدي" عن منع دخول الإبل

في الكعكية والنوارية والبهيتة.. من 20 ذي القعدة وحتى 12 ذي الحجة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، لـ"سبق" أنه تم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة عن ثلاثة منافذ رئيسية تم اعتمادها لدخول المواشي الحية وهي؛ "الكعكية، والنوارية، والبهيتة"، وذلك من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٢/١٢هـ.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة، ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة، لموسم الحج، حيث تضمّنت الخطة توفير كوادر بيطرية متخصصة تعمل على مدار الساعة لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهرياً ومخبرياً، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضاً؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وجرى إعداد خطة لفرق الحج البيطرية لعام ١٤٤١ هجرية، تضم تجهيز فرق في منافذ العاصمة المقدسة "الكعكية، والنوارية، والبهيتة"، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة.

وحول استفسار "سبق" عن مدى دخول الإبل إلى مكة والمشاعر المقدسة؛ أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه كل عام يمنع إدخال الإبل إلى المشاعر المقدسة ووجودها في مناطق الحج والعمرة وما حولها؛ حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام والأهالي، وعدم تعرضهم للأمراض المعدية كإجراء احترازي؛ لافتاً بأنه حتى الوقت الحالي لم تصدر تعليمات بذلك لهذا العام.