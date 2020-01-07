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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سماء غائمة على المرتفعات ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية؛ قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية؛ قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:13 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سماء غائمة على المرتفعات ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية؛ قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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