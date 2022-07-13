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"مفاجأة صادمة" في جثث مرضى كورونا.. كشفها التشريح

لكن ما الذي توقعه العلماء ولم يجدوه!

كشف تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بسبب فيروس كورونا، عن "مفاجأة صادمة" بالنسبة للأطباء؛ لكن ذلك قد يساعدهم على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أحد خبراء أمراض الجلطات الدموية، أن الأطباء اكتشفوا جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبًا.

وقالت آمي رابكيفيتش، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة: إن "بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من تخثر في الدم"؛ لكنها وصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".

وأضافت أنه "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء؛ لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة؛ لكن ما رأيناه لم يكن عاديًّا؛ إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضًا".

وتابعت: "لقد كان الأمر مثيرًا؛ فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع وجود جلطات في الرئتين؛ فقد وجدناها أيضًا في كل عضو تقريبًا خلال التشريح".

وأظهرت نتائج التشريح، التي نشرتها مجلة "لانسر" في أواخر يونيو الماضي، "شيئًا غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة".

وقالت رابكيفيتش: إن الخبراء وجدوا جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى.

لكن العلماء لم يجدوا شيئًا كانوا يتوقعون حدوثه لدى الموتى من فيروس كورونا، وهو وجود حالات التهاب في عضلة القلب. وقالت رابكيفيتش: إن تشريح الجثث كشف أن حالات التهاب عضلة القلب كانت "منخفضة للغاية".

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"مفاجأة صادمة" في جثث مرضى كورونا.. كشفها التشريح
سبق

كشف تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بسبب فيروس كورونا، عن "مفاجأة صادمة" بالنسبة للأطباء؛ لكن ذلك قد يساعدهم على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أحد خبراء أمراض الجلطات الدموية، أن الأطباء اكتشفوا جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبًا.

وقالت آمي رابكيفيتش، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة: إن "بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من تخثر في الدم"؛ لكنها وصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".

وأضافت أنه "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء؛ لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة؛ لكن ما رأيناه لم يكن عاديًّا؛ إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضًا".

وتابعت: "لقد كان الأمر مثيرًا؛ فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع وجود جلطات في الرئتين؛ فقد وجدناها أيضًا في كل عضو تقريبًا خلال التشريح".

وأظهرت نتائج التشريح، التي نشرتها مجلة "لانسر" في أواخر يونيو الماضي، "شيئًا غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة".

وقالت رابكيفيتش: إن الخبراء وجدوا جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى.

لكن العلماء لم يجدوا شيئًا كانوا يتوقعون حدوثه لدى الموتى من فيروس كورونا، وهو وجود حالات التهاب في عضلة القلب. وقالت رابكيفيتش: إن تشريح الجثث كشف أن حالات التهاب عضلة القلب كانت "منخفضة للغاية".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:47 AM

"مفاجأة صادمة" في جثث مرضى كورونا.. كشفها التشريح

لكن ما الذي توقعه العلماء ولم يجدوه!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بسبب فيروس كورونا، عن "مفاجأة صادمة" بالنسبة للأطباء؛ لكن ذلك قد يساعدهم على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أحد خبراء أمراض الجلطات الدموية، أن الأطباء اكتشفوا جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبًا.

وقالت آمي رابكيفيتش، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة: إن "بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من تخثر في الدم"؛ لكنها وصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".

وأضافت أنه "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء؛ لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة؛ لكن ما رأيناه لم يكن عاديًّا؛ إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضًا".

وتابعت: "لقد كان الأمر مثيرًا؛ فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع وجود جلطات في الرئتين؛ فقد وجدناها أيضًا في كل عضو تقريبًا خلال التشريح".

وأظهرت نتائج التشريح، التي نشرتها مجلة "لانسر" في أواخر يونيو الماضي، "شيئًا غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة".

وقالت رابكيفيتش: إن الخبراء وجدوا جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى.

لكن العلماء لم يجدوا شيئًا كانوا يتوقعون حدوثه لدى الموتى من فيروس كورونا، وهو وجود حالات التهاب في عضلة القلب. وقالت رابكيفيتش: إن تشريح الجثث كشف أن حالات التهاب عضلة القلب كانت "منخفضة للغاية".

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