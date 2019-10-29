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انحرفت ثم تجاوزت .. سقوط مركبة من أعلى جسر الملك فيصل وإصابة سائقها

نُقل للمستشفى فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر للتعرُّف على تفاصيل الحادث

تباشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، هذه اللحظات، حادث سقوط مركبة من فوق جسر الملك فيصل إلى أسفله.

وبحسب أحد المصادر، فإن المركبة انحرفت عن الطريق وتجاوزت الحاجز وسقطت أسفل الجسر الذي لم ينتج عنه أَيّ احتجاز أو وفاة.

وأشار إلى تعرُّض السائق لإصابات نُقل على أثرها للمستشفى، ولا تزال الجهات المعنية تباشر الحادث والتعرُّف على تفاصيل وأسباب سقوط المركبة.

سقوط مركبة جسر الملك فيصل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انحرفت ثم تجاوزت .. سقوط مركبة من أعلى جسر الملك فيصل وإصابة سائقها
سبق

تباشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، هذه اللحظات، حادث سقوط مركبة من فوق جسر الملك فيصل إلى أسفله.

وبحسب أحد المصادر، فإن المركبة انحرفت عن الطريق وتجاوزت الحاجز وسقطت أسفل الجسر الذي لم ينتج عنه أَيّ احتجاز أو وفاة.

وأشار إلى تعرُّض السائق لإصابات نُقل على أثرها للمستشفى، ولا تزال الجهات المعنية تباشر الحادث والتعرُّف على تفاصيل وأسباب سقوط المركبة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:35 PM

انحرفت ثم تجاوزت .. سقوط مركبة من أعلى جسر الملك فيصل وإصابة سائقها

نُقل للمستشفى فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر للتعرُّف على تفاصيل الحادث

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
3,140

تباشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، هذه اللحظات، حادث سقوط مركبة من فوق جسر الملك فيصل إلى أسفله.

وبحسب أحد المصادر، فإن المركبة انحرفت عن الطريق وتجاوزت الحاجز وسقطت أسفل الجسر الذي لم ينتج عنه أَيّ احتجاز أو وفاة.

وأشار إلى تعرُّض السائق لإصابات نُقل على أثرها للمستشفى، ولا تزال الجهات المعنية تباشر الحادث والتعرُّف على تفاصيل وأسباب سقوط المركبة.

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