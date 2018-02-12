تعرَّف على الاسم الجديد لفيروس "كورونا القاتل"

أطلقته منظمة الصحة العالمية .. رسمياً

أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم Covid-19 على فيروس كورونا القاتل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غابريسوس؛ للصحفيين في جنيف: "لقد اتفقنا على إطلاق اسم Covid-19 على المرض الذي يسبّبه فيروس كورونا"، طبقاً لـ "بي بي سي".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تجاوز عدد ضحايا الفيروس ألف شخص، وبلغ عدد المصابين به عشرات الآلاف.

وتشير كلمة "كورونا" إلى عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الفيروس المسبّب للمرض.

وطالب الباحثون بالاتفاق على اسم رسمي للمرض لتجنب التشتت أو وسم أيّ بلد أو مجموعة من الأشخاص.

وأوضح رئيس المنظمة العالمية قائلاً "كان علينا أن نصطلح على اسم للمرض لا يشير إلى منطقة جغرافية أو حيوان أو شخص محدّد أو مجموعة من الأشخاص، وفي الوقت نفسه سهل اللفظ وعلى صلة بالفيروس".

وأكّد أن وجود اسم محدّد للمرض يحول دون استخدام أسماء أخرى قد تكون غير دقيقة أو قابلة لوسم أشخاص أو بلدان، كذلك يسهّل على المختصين الإشارة للمرض في المستقبل.

واشتق الاسم الجديد من اسم الفيروس المتسبّب به "كورونا" وكلمة "فيروس" و"مرض"، وإشارة إلى السنة التي ظهر فيها (2019)؛ "حيث كُشف عن بدء انتشار المرض في 31 ديسمبر الماضي".