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"تعليم جازان" يطلق البرامج التدريبية الصيفية لـ 5 آلاف متدرب ومتدربة

بمراكز التدريب التربوي ومكاتب التعليم بالمنطقة

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، فعاليات البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمراكز التدريب التربوي التابعة للإدارة وفي جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وقال "الدويري"، في تصريحات له، اليوم، إن هذه البرامج تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير العمل والنمو لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية واستثمار الأوقات وتحسين المخرجات والارتقاء بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية داخل حجرة الصف.

وأشاد بإدارة التدريب التربوي "بنين وبنات" وما بذلوه من جهود كبيرة في الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات بجميع مقرات التدريب والتي جهزت بأحدث التجهيزات لضمان الاستفادة القصوى من البرامج.

وأكد حرص الإدارة على اختيار العناوين المهمة في الدورات والتي تتنوع بين الجانب العملي والنظري وتفتح أمام المعلمين والمعلمات آفاق رحبة للتطور، متمنيًا للجميع الفائدة وأن تكون هذه الدورات مؤثرة في العمل الميداني للعام المقبل.

163 برنامجًا يستفيد منها ما يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة

وأوضح مدير إدارة التدريب بتعليم جازان، محمد عريشي، أن عدد المتدربين يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة وعدد البرامج 163 برنامجًا في إدارتي التدريب "بنين وبنات"، بينما بلغ عدد المدربين 62 مدربًا، والمدربات 37 مدربة.

من جانبها، قالت مديرة التدريب بتعليم جازان، أشواق بنت صالح هاشم، إن الدورات التدريبية تنوعت بين الجوانب العملية والتطبيقية والتعليم الإلكتروني واللغة الإنجليزية وتطوير الأداء والتعلم النشط.

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"تعليم جازان" يطلق البرامج التدريبية الصيفية لـ 5 آلاف متدرب ومتدربة
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، فعاليات البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمراكز التدريب التربوي التابعة للإدارة وفي جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وقال "الدويري"، في تصريحات له، اليوم، إن هذه البرامج تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير العمل والنمو لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية واستثمار الأوقات وتحسين المخرجات والارتقاء بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية داخل حجرة الصف.

وأشاد بإدارة التدريب التربوي "بنين وبنات" وما بذلوه من جهود كبيرة في الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات بجميع مقرات التدريب والتي جهزت بأحدث التجهيزات لضمان الاستفادة القصوى من البرامج.

وأكد حرص الإدارة على اختيار العناوين المهمة في الدورات والتي تتنوع بين الجانب العملي والنظري وتفتح أمام المعلمين والمعلمات آفاق رحبة للتطور، متمنيًا للجميع الفائدة وأن تكون هذه الدورات مؤثرة في العمل الميداني للعام المقبل.

163 برنامجًا يستفيد منها ما يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة

وأوضح مدير إدارة التدريب بتعليم جازان، محمد عريشي، أن عدد المتدربين يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة وعدد البرامج 163 برنامجًا في إدارتي التدريب "بنين وبنات"، بينما بلغ عدد المدربين 62 مدربًا، والمدربات 37 مدربة.

من جانبها، قالت مديرة التدريب بتعليم جازان، أشواق بنت صالح هاشم، إن الدورات التدريبية تنوعت بين الجوانب العملية والتطبيقية والتعليم الإلكتروني واللغة الإنجليزية وتطوير الأداء والتعلم النشط.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:47 PM

"تعليم جازان" يطلق البرامج التدريبية الصيفية لـ 5 آلاف متدرب ومتدربة

بمراكز التدريب التربوي ومكاتب التعليم بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، فعاليات البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمراكز التدريب التربوي التابعة للإدارة وفي جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وقال "الدويري"، في تصريحات له، اليوم، إن هذه البرامج تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير العمل والنمو لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية واستثمار الأوقات وتحسين المخرجات والارتقاء بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية داخل حجرة الصف.

وأشاد بإدارة التدريب التربوي "بنين وبنات" وما بذلوه من جهود كبيرة في الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات بجميع مقرات التدريب والتي جهزت بأحدث التجهيزات لضمان الاستفادة القصوى من البرامج.

وأكد حرص الإدارة على اختيار العناوين المهمة في الدورات والتي تتنوع بين الجانب العملي والنظري وتفتح أمام المعلمين والمعلمات آفاق رحبة للتطور، متمنيًا للجميع الفائدة وأن تكون هذه الدورات مؤثرة في العمل الميداني للعام المقبل.

163 برنامجًا يستفيد منها ما يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة

وأوضح مدير إدارة التدريب بتعليم جازان، محمد عريشي، أن عدد المتدربين يقارب 5 آلاف متدرب ومتدربة وعدد البرامج 163 برنامجًا في إدارتي التدريب "بنين وبنات"، بينما بلغ عدد المدربين 62 مدربًا، والمدربات 37 مدربة.

من جانبها، قالت مديرة التدريب بتعليم جازان، أشواق بنت صالح هاشم، إن الدورات التدريبية تنوعت بين الجوانب العملية والتطبيقية والتعليم الإلكتروني واللغة الإنجليزية وتطوير الأداء والتعلم النشط.

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