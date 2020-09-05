النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا

غداة إصابة أكبر عدد منذ 30 مايو

أفاد مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية اليوم السبت بتسجيل 1.813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بتسجيل 1.940 حالة أمس.

وسجَّلت بريطانيا ما يقرب من ألف حالة يوميًّا خلال شهر أغسطس (آب)، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.


وكانت حصيلة أمس هي الأعلى منذ 30 مايو (أيار).

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا
سبق

أفاد مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية اليوم السبت بتسجيل 1.813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بتسجيل 1.940 حالة أمس.

وسجَّلت بريطانيا ما يقرب من ألف حالة يوميًّا خلال شهر أغسطس (آب)، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.


وكانت حصيلة أمس هي الأعلى منذ 30 مايو (أيار).

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
08:29 PM

"كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا

غداة إصابة أكبر عدد منذ 30 مايو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
188

أفاد مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية اليوم السبت بتسجيل 1.813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بتسجيل 1.940 حالة أمس.

وسجَّلت بريطانيا ما يقرب من ألف حالة يوميًّا خلال شهر أغسطس (آب)، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.


وكانت حصيلة أمس هي الأعلى منذ 30 مايو (أيار).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,120
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة