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"البيئة" تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة.. إلكترونيًا

استكمالًا لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي.. تماشيًا مع رؤية 2030

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة المتعلقة بأذونات العبور، استكمالًا لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة تستهدف المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لتمكينهم من الحصول على أذونات عبور إلكترونية (الترانزيت) إلى أراضي المملكة مرورًا بأكثر من منفذ، وذلك بهدف حوكمة إجراءات الإرساليات وتسهيلها.

وذكرت الوزارة أن تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمة إذن عبور المواشي، وخدمة إذن عبور الخيول، وخدمة إذن عبور الصقور، إضافة إلى خدمة إذن عبور الخضار والفواكه، وخدمة إذن عبور الحيوانات الأليفة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الموحد للوزارة.

جدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف توفير الوقت والجهد عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة.. إلكترونيًا
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة المتعلقة بأذونات العبور، استكمالًا لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة تستهدف المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لتمكينهم من الحصول على أذونات عبور إلكترونية (الترانزيت) إلى أراضي المملكة مرورًا بأكثر من منفذ، وذلك بهدف حوكمة إجراءات الإرساليات وتسهيلها.

وذكرت الوزارة أن تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمة إذن عبور المواشي، وخدمة إذن عبور الخيول، وخدمة إذن عبور الصقور، إضافة إلى خدمة إذن عبور الخضار والفواكه، وخدمة إذن عبور الحيوانات الأليفة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الموحد للوزارة.

جدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف توفير الوقت والجهد عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:24 PM

"البيئة" تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة.. إلكترونيًا

استكمالًا لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي.. تماشيًا مع رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة المتعلقة بأذونات العبور، استكمالًا لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة تستهدف المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لتمكينهم من الحصول على أذونات عبور إلكترونية (الترانزيت) إلى أراضي المملكة مرورًا بأكثر من منفذ، وذلك بهدف حوكمة إجراءات الإرساليات وتسهيلها.

وذكرت الوزارة أن تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمة إذن عبور المواشي، وخدمة إذن عبور الخيول، وخدمة إذن عبور الصقور، إضافة إلى خدمة إذن عبور الخضار والفواكه، وخدمة إذن عبور الحيوانات الأليفة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الموحد للوزارة.

جدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف توفير الوقت والجهد عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.

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