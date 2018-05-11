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80 ألف مستفيد من خدمات "الطوارئ" بمستشفيات بيشة

تقدم خدماتها من خلال كوادر طبية في مختلف التخصصات

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لأكثر من 80 ألف مراجع خلال الربع الأول من عام 2020م.

وبيّنت صحة بيشة أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت (17980) مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث (23092) مراجعًا، ومستشفى سبت العلايا العام فقد بلغ عدد مراجعيه (7489) مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لمستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية (7268) مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام (7954) مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد المراجعين (7272) مراجعًا، ومستشفى تبالة العام سجل (13119) مراجعًا.

وأكدت صحة بيشة أن جميع مستشفياتها تستقبل الحالات الطارئة في ظل جائحة كورونا، وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات.

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80 ألف مستفيد من خدمات "الطوارئ" بمستشفيات بيشة
سبق

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لأكثر من 80 ألف مراجع خلال الربع الأول من عام 2020م.

وبيّنت صحة بيشة أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت (17980) مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث (23092) مراجعًا، ومستشفى سبت العلايا العام فقد بلغ عدد مراجعيه (7489) مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لمستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية (7268) مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام (7954) مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد المراجعين (7272) مراجعًا، ومستشفى تبالة العام سجل (13119) مراجعًا.

وأكدت صحة بيشة أن جميع مستشفياتها تستقبل الحالات الطارئة في ظل جائحة كورونا، وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:01 AM

80 ألف مستفيد من خدمات "الطوارئ" بمستشفيات بيشة

تقدم خدماتها من خلال كوادر طبية في مختلف التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لأكثر من 80 ألف مراجع خلال الربع الأول من عام 2020م.

وبيّنت صحة بيشة أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت (17980) مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث (23092) مراجعًا، ومستشفى سبت العلايا العام فقد بلغ عدد مراجعيه (7489) مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لمستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية (7268) مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام (7954) مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد المراجعين (7272) مراجعًا، ومستشفى تبالة العام سجل (13119) مراجعًا.

وأكدت صحة بيشة أن جميع مستشفياتها تستقبل الحالات الطارئة في ظل جائحة كورونا، وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات.

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