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إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كورونا

أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.

وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.

وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.

وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.

كولن الألماني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كورونا
سبق

أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.

وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.

وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.

وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:38 AM

إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.

وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.

وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.

وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.

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