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بعد قرابة الشهرين.. دولة عربية تسجل أول إصابة محلية بـ"كورونا"

الحالة تعود لامرأة تلقت العدوى من ابنتها العائدة من فرنسا منذ شهر

بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج، سجلت تونس، أمس الاثنين، أول إصابة محلية بفيروس كورونا.

وبحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي، فإن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا.

وأضاف "حمدي" بحسب "روسيا اليوم" أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقاً لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

ولفت إلى أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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بعد قرابة الشهرين.. دولة عربية تسجل أول إصابة محلية بـ"كورونا"
سبق

بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج، سجلت تونس، أمس الاثنين، أول إصابة محلية بفيروس كورونا.

وبحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي، فإن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا.

وأضاف "حمدي" بحسب "روسيا اليوم" أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقاً لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

ولفت إلى أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:46 AM

بعد قرابة الشهرين.. دولة عربية تسجل أول إصابة محلية بـ"كورونا"

الحالة تعود لامرأة تلقت العدوى من ابنتها العائدة من فرنسا منذ شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج، سجلت تونس، أمس الاثنين، أول إصابة محلية بفيروس كورونا.

وبحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي، فإن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا.

وأضاف "حمدي" بحسب "روسيا اليوم" أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقاً لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

ولفت إلى أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.

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