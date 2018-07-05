لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم
اثنان منهما صدرت بحقهما قرارات تأديبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.
كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.
لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-05
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.
كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:48 AM
لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم
اثنان منهما صدرت بحقهما قرارات تأديبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.
كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.