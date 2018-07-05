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لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم

اثنان منهما صدرت بحقهما قرارات تأديبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.

كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم
سبق

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.

كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:48 AM

لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم

اثنان منهما صدرت بحقهما قرارات تأديبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,699

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.

كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.

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