"مصاب بفقدان الذاكرة".. "جنبلاط" يطالب بتغيير رئيس الوزراء اللبناني

طالب رعاة الحكومة بإدراك فداحة وضع البلاد

ذكر السياسي اللبناني البارز وليد جنبلاط، اليوم (الأربعاء)، أن لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد؛ للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.

وأضاف "جنبلاط" في مقابلة مع صحيفة لوريون لوجور المحلية التي تصدر بالفرنسية، أن "استبدال رئيس الوزراء الحالي حسان دياب يجب أن يُدرس بشكل جدي؛ لأنه مصاب بفقدان الذاكرة"، على حد قوله، ووفقاً لما أكد مكتبه.

وطالب الزعيم الدرزي رعاة الحكومة بإدراك فداحة الوضع الذي أدخل فيه دياب الذي يرعونه البلاد“.

وأفادت "لوريون لوجور" بأن "جنبلاط" كان يشير إلى تصريحات "دياب" أمس، التي بدا فيها أنه ينتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لربطه المساعدات للبنان بإصلاحات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ بحسب "رويترز".

وحزب "جنبلاط" غير ممثل في حكومة "دياب" التي تشكلت في يناير (كانون الثاني) بمساندة ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها، لكن الدروز أقلية مؤثرة في نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، وكثيرًا ما لعب "جنبلاط" دور من يرجح كفة الفائز بالحكومة.