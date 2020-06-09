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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

فحوصات "كورونا" في المملكة تقترب من المليون

شملت نحو قرابة 2.87% من إجمالي السكان

اقترب عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة من رقم مليون؛ حيث بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن 997.673 فحصًا، شمل قرابة 2.87% من إجمالي سكان المملكة البالغ عددهم "34775000" نسمة.

وكثّفت وزارة الصحة في وقت سابق من الفحوصات لمواجهة الجائحة؛ حيث بدأت بالفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معيّنة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف الأعداد يوماً بعد آخر. وقد وصل العدد اليومي في الفحوصات خلال الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وأعلن اليوم متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة؛ إذ إنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، أي بعد 100 يوم (108571) حالة؛ منها (31449) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و(76339) حالة تماثلت للشفاء، و(783) حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فحوصات "كورونا" في المملكة تقترب من المليون
سبق

اقترب عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة من رقم مليون؛ حيث بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن 997.673 فحصًا، شمل قرابة 2.87% من إجمالي سكان المملكة البالغ عددهم "34775000" نسمة.

وكثّفت وزارة الصحة في وقت سابق من الفحوصات لمواجهة الجائحة؛ حيث بدأت بالفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معيّنة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف الأعداد يوماً بعد آخر. وقد وصل العدد اليومي في الفحوصات خلال الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وأعلن اليوم متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة؛ إذ إنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، أي بعد 100 يوم (108571) حالة؛ منها (31449) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و(76339) حالة تماثلت للشفاء، و(783) حالة وفاة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:05 PM

فحوصات "كورونا" في المملكة تقترب من المليون

شملت نحو قرابة 2.87% من إجمالي السكان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اقترب عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة من رقم مليون؛ حيث بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن 997.673 فحصًا، شمل قرابة 2.87% من إجمالي سكان المملكة البالغ عددهم "34775000" نسمة.

وكثّفت وزارة الصحة في وقت سابق من الفحوصات لمواجهة الجائحة؛ حيث بدأت بالفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معيّنة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف الأعداد يوماً بعد آخر. وقد وصل العدد اليومي في الفحوصات خلال الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 35 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وأعلن اليوم متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة؛ إذ إنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، أي بعد 100 يوم (108571) حالة؛ منها (31449) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و(76339) حالة تماثلت للشفاء، و(783) حالة وفاة.

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