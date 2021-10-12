"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية
تدمير 9 آليات عسكرية للمليشيا وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.
وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.
"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-12
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.
وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:41 PM
"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية
تدمير 9 آليات عسكرية للمليشيا وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.
وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.