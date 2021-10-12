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"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية

تدمير 9 آليات عسكرية للمليشيا وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.

وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.

وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:41 PM

"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية

تدمير 9 آليات عسكرية للمليشيا وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.

وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.

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